Frieda - Mit Feuer und Flamme: Sat.1 dreht Serie mit Sebastian Deyle

1 Sebastian Deyle und Laura Lippmann stehen für "Frieda - Mit Feuer und Flamme" vor der Kamera. Foto: Joyn/Claudius Pflug

Sat.1 baut das Angebot an Vorabendserien aus. Ab Frühjahr 2025 soll es 81 Folgen von "Frieda - Mit Feuer und Flamme" geben. Eine der Hauptrollen übernimmt Sebastian Deyle.











Serienstar Sebastian Deyle (46) übernimmt eine Hauptrolle in einer neuen Sat.1-Vorabendserie. Wie der Sender am Montag (9. September) angekündigt hat, sind die Dreharbeiten zur Feuerwehr-Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" gestartet. Entstehen sollen die 81 Folgen, die es ab Frühjahr 2025 zu sehen gibt (dann immer um 18 Uhr in Sat.1 und auf Joyn), in der Sächsischen Schweiz. Neben Deyle, den Serienfans aus "Marienhof", "Sturm der Liebe" oder "Rote Rosen" kennen, stehen auch Laura Lippmann (34), die unter anderem in "GZSZ" eine Gastrolle hatte, und Ex-"AWZ"-Star Christopher Kohn (39) vor der Kamera.