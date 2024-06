Fridays for Future Stuttgart: Spielt das Klima keine Rolle mehr?

1 Setzen sich in Stuttgart für Klimagerechtigkeit ein: Ajla Salatovic, Marius Schweizer und Linda Unterthiner (v.li.). Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Bei den jüngsten Wahlen war Klima scheinbar kein wichtiges Thema. Auch Jüngere haben deutlich rechter gewählt als noch 2019. Woran liegt das? Nachgefragt bei Fridays for Future in Stuttgart.











Ja, sagt Ajla Salatovic, Klima sei bei den jüngsten Wahlen kein so großes Thema gewesen. Aber das liege nicht daran, dass es den Menschen kein Anliegen sei. Sondern dass viele frustriert seien. Ajla Salatovic (22) ist im Organisationsteam von Fridays for Future (FFF) Stuttgart. Sie erinnert sich noch gut an 2019, als Millionen Menschen für Klimaschutz auf die Straße gingen und fast alle Parteien sich das Thema groß in ihr Programm schrieben. „Aber die Regierungen haben gezeigt, wie Klimagerechtigkeit nicht funktioniert und Krisen gegeneinander ausgespielt“, findet sie.