Fridays for Future: Klimastreik am Freitag mal anders – wie und wo in Stuttgart demonstriert wird

Klimastreik am Freitag mal anders – wie und wo in Stuttgart demonstriert wird

1 Keine Demo auf dem Marktplatz? Fridays for Future Stuttgart lädt am Freitag ins Gewerkschaftshaus ein. (Archivbild) Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Die Klimaaktivistinnen- und Aktivisten von Fridays for Future haben für diesen Freitag erneut zum globalen Klimastreik aufgerufen. Auch in Stuttgart kommen Menschen für den Klimaschutz zusammen – allerdings in anderer Form als zuvor. Ein Überblick.











Link kopiert



Im Rahmen des globalen Klimastreiks von Fridays for Future (FFF) am Freitag, 20. September, ruft auch die Stuttgarter Ortsgruppe zu einer Versammlung in der Stuttgarter Innenstadt auf – dieses Mal jedoch nicht zu einer Demonstration im klassischen Sinne. Was ist geplant?