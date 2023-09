1 Das Motto der Klimademonstration am Freitag in der Innenstadt: Für ein Ende des Verbrauchs von fossiler Energie. Foto: Lichtgut - Ferdinando Iannone/Ferdinando Iannone

Die Fridays-for-Future-Bewegung demonstriert am Freitag wieder in der Innenstadt. Das Themengebiet ist jetzt erweitert. Es geht auch um soziale Gerechtigkeit, nicht mehr nur um Klimaschutz.











Im März 2019 standen schon einige Aktivisten der Bewegung Fridays for Future auf dem Schlossplatz zum Demonstrieren, wussten sich im Verbund mit ähnlichen Aktionen in anderen Städten. Viereinhalb Jahre später hat sich daran in mancher Beziehung nichts geändert: Wieder organisieren die vornehmlich Jugendlichen von Fridays for Future, damals vor allem inspiriert durch die schwedische Schülerin Greta Thunberg, eine Demonstration auf dem Schlossplatz.