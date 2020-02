1 Mercedes auf der Gegenfahrbahn in Unfallentstellung. Foto: SDMG/SDMG / Schmidt

Weil ein 20 Jahre alter Autofahrer zu schnell in die Kurve gefahren war, kam sein Auto von der Straße ab und überschlug sich. Der Mann hatte Glück im Unglück. Er ist ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt geblieben.

Frickenhausen-Linsenhofen - „Erst das Talent, dann die Straße ausgegangen ist einem Mercedes-Lenker am Samstagabend auf seiner Fahrt von Beuren nach Linsenhofen“ – so lautet die lapidare Feststellung, mit der die Polizei die Meldung zu einem Verkehrsunfall einleitet. In dessen Verlauf hatte ein 20 Jahre alter Autofahrer gegen 18 Uhr am Ortseingang des Frickenhausener Teilorts Linsenhofen seinen fahrbaren Untersatz aufs Dach gelegt hat. Zwischen den Zeilen gelesen, heißt das wohl: Selber schuld.

Darauf deutet auch die Einschätzung „nicht angepasste Geschwindigkeit hin“, die im weiteren Verlauf des Polizeiberichts auftaucht. Im Ergebnis ist das quer über die Fahrbahn schleudernde und aus einer Linkskurve getragene Auto des talentfreien Fahrers nach dem mehrfachen Überschlag wieder auf der Straße gelandet, wo es, erneutes Zitat: „auf der Gegenfahrbahn in Unfallendstellung kam“.

Der Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde von den alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge ist er unverletzt geblieben. Der total beschädigte Mercedes musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Durch den Schleudervorgang wurde die Fahrbahn großflächig mit Erde beschmutzt. Sie musste mit Hilfe einer Kehrmaschine gesäubert werden.

Während der Unfallaufnahme, der Bergung des Fahrzeugs und der Reinigung der Fahrbahn musste die Kreisstraße 1261 zwischen Beuren und Linsenhofen in beiden Fahrtrichtungen bis 19.30 Uhr voll gesperrt werden. Den entstandenen Schaden allein am Auto schätzt die Polizei auf etwa 7500 Euro.