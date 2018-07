Frickenhausen Mann stirbt bei Frontalkollision

Von jüv 26. Juli 2018 - 16:36 Uhr

Ein 57-jähriger Autofahrer gerät bei Grafenberg aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und prallt frontal gegen einen Linienbus.





6 Bilder ansehen

Frickenhausen - Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Frickenhausen-Tischardt (Kreis Esslingen) ist am Donnerstagvormittag ein 57-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war er mit seinem Dodge-Van gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße von Grafenberg (Kreis Reutlingen) in Richtung Großbettlingen kurz vor der Einmündung nach Tischardt aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten.

Ein ihm in diesem Moment entgegenkommender, ebenfalls 57 Jahre alte Fahrer eines Linienbusses konnte nicht mehr reagieren und prallte frontal mit dem Dodge zusammen. Der Unfallverursacher aus dem Kreis Reutlingen starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Sowohl der Busfahrer als auch sein einziger Fahrgast, eine 38 alte Frau, zogen sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu und wurden für weitere Untersuchungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 40 000 Euro. Die Bundesstraße war für die Dauer der Bergungsarbeiten bis gegen 15.15 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte örtlich umgeleitet.