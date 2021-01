1 Die Fahrt der 30-Jährigen endete an einer Straßenlaterne in der Ortsmitte von Frickenhausen (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Stefan Puchne/Stefan Puchner

Rund 50.000 Euro Schaden und ein nicht mehr fahrbereiter Sportwagen sind die Bilanz eines Unfalls gestern Abend in Frickenhausen.

Frickenhausen - Viel zu schnell war eine 30-jährige Frau am Freitagabend in der Ortsmitte von Frickenhausen unterwegs. Ihre Fahrt endete an einer Straßenlaterne.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Freitagabend eine Fahrzeuglenkerin mit ihrem BMW von der Fahrbahn abgekommen. Die 30 Jahre alte Frau befuhr gegen 19.50 Uhr die Untere Straße in Richtung Tischardter Straße und kollidierte auf Höhe des Rathausparkplatzes mit einer Straßenlaterne. Der Sportwagen war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.