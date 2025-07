Freundschaftsvertrag: Die Briten spinnen nicht mehr

1 Kanzler Friedrich Merz und der britische Premier Keir Starmer haben eine Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Foto: Michael Kappeler/dpa

Der deutsch-britische Freundschaftsvertrag ist ein wichtiger Schritt, kommentiert Tobias Peter.











Link kopiert



Die spinnen, die Briten! Diesen Satz kennt jeder, der im Comic „Asterix bei den Briten“ geschmökert hat. Und viele in Deutschland haben daran gedacht, als die Wähler im Vereinigten Königreich im Jahr 2016 für einen Austritt aus der EU votierten. Dieser Brexit, ein praktisch kompliziertes Unterfangen, ist seit einigen Jahren in Kraft. Doch die Briten haben nun mit Keir Starmer zum Glück einen Premier, der das Land wieder stärker an die EU annähert. Der deutsch-britische Freundschaftsvertrag ist dabei ein guter Schritt.