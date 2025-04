Freundschaftliches Wiedersehen: Mirja und Sky du Mont: Ex-Paar zeigt sich Arm in Arm in Hamburg

Mirja und Sky du Mont: Ex-Paar zeigt sich Arm in Arm in Hamburg

1 Mirja du Mont und Sky du Mont beim Opening Event der Titanic-Ausstellung in Hamburg. Foto: ddp images/Stoccy

Ihre Trennung jährt sich nächstes Jahr zum zehnten Mal, doch Mirja und Sky du Mont haben sich in all den Jahren eine Freundschaft bewahrt. Das zeigt auch ihr kürzliches Wiedersehen in Hamburg.











Obwohl sie seit vielen Jahren kein Paar mehr sind, scheinen Mirja du Mont (49) und ihr Ex-Mann Sky du Mont (77) immer noch sehr gut miteinander auszukommen. Erst am Montagabend zeigte sich das ehemalige Ehepaar gemeinsam auf dem roten Teppich der Eröffnung der "Titanic"-Ausstellung in Hamburg. Dort posierten die beiden Arm in Arm für die Fotografen.