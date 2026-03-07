Bei "Let's Dance" hat Nadja Benaissa Verstärkung aus dem engsten Kreis bekommen: Sandy Mölling war als erster Familiengast ihrer langjährigen No-Angels-Freundin im Studio - und fand bewegende Worte über sie.
Sandy Mölling (44) hat beim Besuch ihrer langjährigen No-Angels-Kollegin Nadja Benaissa (43) bei "Let's Dance" Worte gefunden, die der Sängerin sichtlich zu Herzen gingen. "Du bist der erste Familiengast von mir hier", freute sich Benaissa über Möllings Besuch vor der Kamera von RTL. Die beiden verbindet mehr als 25 Jahre gemeinsame Geschichte.