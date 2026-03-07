Bei "Let's Dance" hat Nadja Benaissa Verstärkung aus dem engsten Kreis bekommen: Sandy Mölling war als erster Familiengast ihrer langjährigen No-Angels-Freundin im Studio - und fand bewegende Worte über sie.

Sandy Mölling (44) hat beim Besuch ihrer langjährigen No-Angels-Kollegin Nadja Benaissa (43) bei "Let's Dance" Worte gefunden, die der Sängerin sichtlich zu Herzen gingen. "Du bist der erste Familiengast von mir hier", freute sich Benaissa über Möllings Besuch vor der Kamera von RTL. Die beiden verbindet mehr als 25 Jahre gemeinsame Geschichte.

Auch Mölling war schon bei "Let's Dance" Mölling weiß aus eigener Erfahrung, was Benaissa gerade durchmacht. Die gebürtige Berlinerin nahm selbst 2006 an der ersten Staffel von "Let's Dance" teil und kennt den Druck hinter den Kulissen, die Erschöpfung nach dem Training und die Aufregung vor der Show. "Es ist einfach schön, jemanden bei sich zu haben, der weiß, wie das ist, an so einer Competition teilzunehmen", erklärte Benaissa.

In der jüngsten Liveshow hatte sich der Popstar mit einer Salsa ins Mittelfeld getanzt. Die Jury zeigte sich von der Darbietung beeindruckt - 21 Punkte erhielt sie für die "bombastische" Performance.

"Sie schaut nach vorne und sagt: Ja Leben, hier bin ich"

Noch bewegender als die Jurybewertung waren die Worte, die Mölling im Gespräch über ihre Freundin fand. "An Nadja ist einfach alles toll", sagte sie. "Sie ist eine unfassbar warmherzige, liebevolle und lebensfrohe Frau." Was sie an Benaissa besonders bewundere, ist auch deren Lebenseinstellung: "Sie schaut nach vorne und sagt: 'Ja Leben, hier bin ich.' Das ist so wertvoll."

Auch das Thema Liebe spielte eine Rolle. Benaissa hatte zuvor halb im Scherz erzählt, ihren zukünftigen Ehemann möglicherweise in einer Salsa-Bar kennenzulernen. Mölling nahm das ernst und wurde dabei erstaunlich konkret. Ein Partner an Benaissas Seite müsse bestimmte Qualitäten mitbringen: "Ruhe, Offenheit, Liebe - und ein echtes Interesse an ihr." Denn Benaissa wisse genau, was sie verdiene und werde sich mit weniger nicht zufriedengeben.