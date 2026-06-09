Sylvie Meis und Riccardo Simonetti stehen gemeinsam für ein besonderes Cover vor der Kamera. Im Interview sprechen die beiden über ihre enge Freundschaft, gegenseitiges Vertrauen, Beauty-Ideale und ihren Umgang mit Vorurteilen.
"Diese Person versteht mich wirklich", schwärmt Sylvie Meis (48) im Interview über Riccardo Simonetti (33). Die beiden verbindet seit Jahren nicht nur eine enge Freundschaft, inzwischen stehen sie auch beruflich gemeinsam vor der Kamera. Als Markenbotschafter der Luxushaarpflegemarke Kérastase sind sie nun als erstes deutsches Star-Duo gemeinsam auf dem Abo-Cover der "Cosmopolitan" zu sehen. Für Simonetti ist es ein besonderer Meilenstein: Er ist der erste deutsche Mann, der es auf das Cover des Magazins geschafft hat.