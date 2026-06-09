Sylvie Meis und Riccardo Simonetti stehen gemeinsam für ein besonderes Cover vor der Kamera. Im Interview sprechen die beiden über ihre enge Freundschaft, gegenseitiges Vertrauen, Beauty-Ideale und ihren Umgang mit Vorurteilen.

"Diese Person versteht mich wirklich", schwärmt Sylvie Meis (48) im Interview über Riccardo Simonetti (33). Die beiden verbindet seit Jahren nicht nur eine enge Freundschaft, inzwischen stehen sie auch beruflich gemeinsam vor der Kamera. Als Markenbotschafter der Luxushaarpflegemarke Kérastase sind sie nun als erstes deutsches Star-Duo gemeinsam auf dem Abo-Cover der "Cosmopolitan" zu sehen. Für Simonetti ist es ein besonderer Meilenstein: Er ist der erste deutsche Mann, der es auf das Cover des Magazins geschafft hat.

Lieber Riccardo, was bedeutet Ihnen dieser besondere Cover-Moment persönlich? Riccardo Simonetti: Ich bin sehr gut darin, meine Träume zu manifestieren, aber damit hätte selbst ich nicht gerechnet. Das wäre zu meiner Kindheit einfach undenkbar gewesen. Umso mehr freue ich mich, dass Cosmopolitan sich für mich entschieden hat!

Inwiefern ist dieses Cover auch eine Bestätigung Ihres bisherigen Weges? Sie setzen sich seit vielen Jahren für Vielfalt und Sichtbarkeit ein.

Simonetti: Ich denke, Cover wie dieses tragen dazu bei, Gender-Rollen zu durchbrechen und zu zeigen, dass wir uns nicht in Schubladen stecken lassen sollten. Inspiration kann man überall finden: Männer können sich genauso von Frauen inspirieren lassen wie umgekehrt auch.

Sie teilen diesen besonderen Moment mit Sylvie Meis, einer Ihrer engsten Freundinnen. Was macht gerade diese gemeinsame Konstellation für Sie so stimmig?

Simonetti: Manchmal habe ich das Gefühl: Wäre ich nicht schwul, dann wäre ich mit Sylvie zusammen! Wobei... in ihr steckt irgendwie auch vieles von einem schwulen Mann! (lacht). Ich glaube, Sylvie kennt das Gefühl, vorverurteilt zu werden. Gerade deshalb ist es uns in unserer Freundschaft so wichtig, einen Safe Space zu haben, in dem wir so sein können, wie wir wirklich sind - und in dem wir den anderen genau dafür akzeptieren und schätzen.

Liebe Sylvie, Sie haben schon unzählige Magazin-Cover geshootet. Wie besonders ist es für Sie, jetzt gemeinsam mit Riccardo Simonetti, einem Ihrer engsten Freunde, auf dem Abo-Cover der deutschen Cosmopolitan zu stehen?

Sylvie Meis: Sehr besonders. Natürlich habe ich im Laufe meiner Karriere viele Cover shooten dürfen, aber dieses fühlt sich anders an, weil es nicht nur um Fashion oder Beauty geht, sondern um echte Verbindung. Riccardo und ich kennen uns nicht nur aus der Branche - auch privat feiern wir uns gegenseitig, inspirieren uns und haben gemeinsam einfach unglaublich viel Spaß. Dieses Cover transportiert genau diese Energie: glamourös, selbstbewusst und gleichzeitig sehr nahbar.

Wie ist Ihre Freundschaft entstanden - und wann haben Sie gemerkt, dass daraus mehr wird als eine klassische Branchenbekanntschaft?

Simonetti: Wir haben uns über Motsi Mabuse kennengelernt. Sie hat uns einander vorgestellt - und wir haben von der ersten Sekunde an gemerkt, dass uns viel mehr verbindet als nur unser Beruf. Sylvie war für mich immer ein Freigeist, die im Grunde einfach nur - wie ich auch - ihr eigenes Ding machen wollte.

Meis: Bei Riccardo war sofort diese besondere Energie da. Wir haben beide eine große Liebe für Entertainment, Ästhetik und große Auftritte, aber gleichzeitig haben wir auch sehr ehrliche und tiefgründige Gespräche von Tag eins an geführt. Irgendwann merkt man einfach: Diese Person versteht mich wirklich.

Wie würden Sie die Verbindung zwischen Ihnen beiden beschreiben? Was macht Ihre Freundschaft aus?

Simonetti: Wir erzählen uns die Dinge, die wir keinem anderen erzählen würden - schon gar nicht Menschen aus unserer Branche (lacht). Und wir sind uns gegenseitig treu, völlig egal, was um uns herum passiert. Kein Filter, nur die ungeschönte Wahrheit. Trotzdem voller Liebe. So jemanden findet man nicht oft im Leben.

Meis: Ja, wir können zusammen glamourös sein und komplett over the top - aber genauso gut tiefgründige Gespräche führen. Ich glaube, wir geben uns gegenseitig viel Stärke. Riccardo hat eine unglaubliche Fähigkeit, Menschen das Gefühl zu geben, gesehen zu werden. Und wir teilen beide diese positive "Jetzt erst recht"-Mentalität im Leben.

Gibt es eine Seite an Riccardo, die die Öffentlichkeit vielleicht zu selten sieht?

Meis: Viele kennen natürlich den Entertainer in ihm - laut, funny, extravagant. Aber was viele unterschätzen, ist, wie sensibel und aufmerksam er ist. Er hört wirklich zu und hat ein sehr großes Herz. Und er ist extrem loyal gegenüber den Menschen, die er liebt.

Gibt es eine Seite an Sylvie, die die Öffentlichkeit vielleicht zu selten sieht?

Simonetti: Sylvie ist wirklich unglaublich lustig - viele Dinge, die ihr in der Öffentlichkeit oft negativ ausgelegt werden - die sind privat unser Running Gag. Sie nimmt sich nicht zu ernst. Für mich ist sie eine moderne Elisabeth Taylor und ich liebe sie dafür, so exzentrisch wie auch nahbar zu sein.

Sie bewegen sich beide seit Jahren in der Beauty- und Fashionwelt. Was bedeutet Schönheit für Sie persönlich?

Simonetti: Ich versuche, meinem eigenen Schönheitsideal treu zu bleiben. Die Gesellschaft hat viele Erwartungen, wie man auszusehen hat, und ich teile nicht alle davon. Sein eigenes Ideal zu finden, ist wahrscheinlich eine lebenslange Aufgabe.

Meis: Schönheit hat für mich sehr viel mit Ausstrahlung zu tun. Natürlich liebe ich Fashion, gutes Hair & Make-up und all diese Dinge - das gehört auch zu meiner Persönlichkeit. Aber die schönsten Menschen sind die, die mit sich selbst im Reinen sind. Selbstbewusstsein, Humor und Energie machen einen Menschen interessant.

Ihre Haare sind bei Ihnen beiden längst Teil Ihres Wiedererkennungswerts. Welche Rolle spielen Haare für Ihr Selbstbewusstsein und Ihre Ausstrahlung?

Meis: Haare haben unglaublich viel mit Identität zu tun. Sie können dir sofort ein anderes Gefühl geben - stärker, femininer, selbstbewusster. Gerade weil Riccardo und ich beide sehr visuelle Menschen sind, ist Hair-Styling natürlich auch Teil unseres Ausdrucks. Es geht dabei aber nicht nur um die perfekte Frisur, sondern darum, welches Gefühl einem gesunde und gepflegte Haare geben.

Simonetti: Meine Haare sind der Ursprung meines Selbstbewusstseins. Würde man mir diese nehmen, wäre ich gefühlt nur ein Schatten meiner selbst. Wie König Samson in der Bibel. Einen Partner wie Kérastase an der Seite zu haben, mit dem ich meine Leidenschaft für Haare, aber auch die Bedeutung, die sie für mich haben, ausleben zu können, ist das schönste Geschenk.

Gab es eine Phase in Ihrem Leben, die Ihr Selbstbewusstsein besonders geprägt hat?

Simonetti: Ich glaube, die Zeit, bevor man es in den Augen der Öffentlichkeit geschafft hat und man vielleicht der einzige Mensch ist, der an sich glaubt, ist die Zeit, die mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Mir ist nichts von dem, was ich habe, in den Schoß gefallen und dieser Hunger und Ehrgeiz haben mich angetrieben.

Meis: Ich glaube, jede Frau erlebt Phasen, in denen sie sich neu finden muss. Gerade Veränderungen im Leben - privat oder beruflich - können einen entweder verunsichern oder stärker machen. Für mich war es wichtig zu lernen, mich nicht über äußere Erwartungen zu definieren, sondern über mein eigenes Gefühl. Heute bin ich viel mehr bei mir selbst angekommen als früher.

Was würden Sie Menschen raten, die selbstbewusster mit sich selbst werden möchten?

Meis: Aufhören, ständig nach rechts und links zu schauen. Wir leben in einer Zeit voller Vergleiche - vor allem durch Social Media. Aber echtes Selbstbewusstsein entsteht nicht dadurch, perfekt zu sein, sondern dadurch, sich selbst zu akzeptieren. Und ehrlich gesagt: Die spannendsten Menschen sind meistens die, die Ecken, Kanten und Persönlichkeit haben.

Simonetti: Bewusst Entscheidungen treffen, die das eigene Wohlbefinden priorisieren, egal ob es dafür Applaus gibt oder nicht.