1 Beim 50-Jahr-Jubiläum der Rede besuchten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Staatspräsident François Hollande vor zehn Jahren die Barockstadt. Foto: dpa/Uli Regenscheit)

Anlässlich des 60. Jahrestags der Rede von Charles de Gaulle an die deutsche Jugend wartet die Stadt Ludwigsburg mit einem umfangreichen Begleitprogramm auf.









Nicht jede Rede glückt, doch die Ansprache des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle an die deutsche Jugend vor 60 Jahren im Ludwigsburger Residenzschloss bewegte die Herzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging 1962 ein Ruck durch die deutsch-französischen Beziehungen, und so erinnert die Stadt Ludwigsburg am 9. September mit einem Festakt und einem umfangreichen Begleitprogramm an das denkwürdige Ereignis, das die Freundschaft der beiden Nationen nach Jahrhunderten der Feindschaft einleitete.