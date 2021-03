1 Yeliz Koc freut sich über ihr erstes Baby. Foto: Imago Images / localpic

Nach der Verkündung ihrer Schwangerschaft durch Freund Jimi Blue Ochsenknecht meldet sich nun auch Yeliz Koc zu Wort und spricht über ihre Schwangerschaftsbeschwerden. "Mir geht es morgens, mittags, abends und nachts schlecht", erklärt sie in einer Instagram Story.

Der werdende Vater Jimi Blue Ochsenknecht (29) hat die frohe Botschaft am Donnerstag (25.2.) via Instagram verkündet: "Es ist alles noch sehr früh, aber wir sind mehr als glücklich", schrieb er in einem Instagram-Post und veröffentlichte dazu ein Bild des positiven Schwangerschaftstests seiner Freundin Yeliz Koc (27). Ihr gehe es "soweit so gut, nur die Übelkeit macht ihr sehr zu schaffen", fügte er an. Jetzt hat sich auch die werdende Mutter in einer Instagram Story zu Wort gemeldet.

"Vielen Dank für eure ganzen Nachrichten und lieben Worte. Wir sind mehr als glücklich!", schreibt sie in einem Statement. Zudem entschuldigt sie sich bei ihren Followern für die lange Funkstille auf ihrem Instagram-Account und liefert die Erklärung dafür gleich mit: "Mir geht es wirklich morgens, mittags, abends und nachts schlecht!" Danach fügte sie unter anderem ein grünes Übelkeit-Emoji an. Wenn es ihr wieder besser gehe, wolle sie sich bei den Followern dann auch wieder melden, erklärt sie abschließend.