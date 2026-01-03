Palina, die schwangere Freundin von YouTuber Julian Claßen, musste mit starken Blutungen und großen Schmerzen ins Krankenhaus. Erst zu Weihnachten verkündete das Paar die Baby-News. Was der Vorfall für Auswirkungen auf Mutter und Baby hat, ist noch unklar.
