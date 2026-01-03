Palina, die schwangere Freundin von YouTuber Julian Claßen, musste mit starken Blutungen und großen Schmerzen ins Krankenhaus. Erst zu Weihnachten verkündete das Paar die Baby-News. Was der Vorfall für Auswirkungen auf Mutter und Baby hat, ist noch unklar.

Große Sorge bei Influencerin Palina (25): Die Freundin von Youtube-Star Julian Claßen (32) musste wegen starker Blutungen und unter großen Schmerzen ins Krankenhaus. Erst zu Weihnachten teilte das Paar via Instagram mit, dass sie gemeinsam Eltern werden.

Am Freitagabend (2. Januar) meldete sich Palina per Instagram-Story mit einem Update bei ihren Followern: "Ich habe vor ein paar Tagen starke Blutungen bekommen, ich hatte starke Krämpfe. Wir mussten ins Krankenhaus fahren", so die Influencerin. "Es waren furchtbare Schmerzen. Die schlimmsten Unterleibsschmerzen, die ich je hatte. Ich war kaum ansprechbar und habe kaum mehr geredet", erzählt sie weiter. "Ich bin gar nicht mehr klar gekommen."

Palina leidet an häufiger Hormonstörung

Das Video-Update nahm Palina im Auto sitzend auf und sagte: "Jetzt sind wir immer wieder bei unserer Frauenärztin. Ich muss Blutabnahmen machen und meine Werte werden getrackt". Warum die Blutungen und Krämpfe auftraten, sei noch unklar. "Nächste Woche wissen wir mehr", so Palina.

Für Influencerin Palina ist es das erste Kind. Freund Julian Claßen, der als YouTuber "Julienco" bekannt ist, hat mit seiner Ex-Frau, der YouTuberin Bianca "Bibi" Heinicke (32), bereits zwei Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren. Mit Palina zeigte sich Julian Claßen erstmals 2024 gemeinsam in der Öffentlichkeit. An Weihnachten 2025 verkündeten die beiden die Schwangerschaft.

Weil Palina am PCO-Syndrom leide, einer häufigen Hormonstörung bei Frauen im gebärfähigen Alter, hätten sie nicht damit gerechnet, so schnell schwanger zu werden, erklärten sie damals. "Mit dem PCO-Syndrom hatten wir gelernt, vorsichtig zu hoffen und Geduld zu haben. Dass es so schnell geklappt hat, fühlt sich für uns wie ein echtes Wunder an."

Ob die Blutungen und Schmerzen mit der Vorerkrankung zu tun haben, ist noch unklar. Palina wollte ihre Follower von Anfang an und auch im frühen Stadium auf ihre Schwangerschaftsreise mitnehmen. "Egal, ob das gut verläuft oder schlecht verläuft." Der Grund: "Wir wollen anderen Frauen Mut machen, damit sie wissen, dass sie nicht allein sind."