Freundin sowie Mutter seines Sohnes: Kate Cassidy und Cheryl Cole: Emotionale Worte nach Liam Paynes Tod

1 Kate Cassidy (li.) und Cheryl Cole haben sich zum Tod von Liam Payne geäußert. Foto: imago images/Future Image International/Steve Vas / ddp/CAMERA PRESS/Joanne Davidson

Liam Paynes Freundin Kate Cassidy hat sich bei Instagram von ihm verabschiedet. In ihrer Botschaft an ihren "Engel" erklärt sie: "Ich werde dich immer lieben." Cheryl Cole würdigt indes Payne als Vater ihres siebenjährigen Sohnes und kritisiert die Medien nach dem Tod des Musikers.











Kate Cassidy trauert um ihren Partner. One-Direction-Star Liam Payne (1993-2024) ist am vergangenen Mittwoch (16. Oktober) nach einem Sturz von einem Hotelbalkon im argentinischen Buenos Aires mit nur 31 Jahren gestorben. "Ich möchte mich für all die netten Worte und die Liebe bedanken, die mir geschickt wurden", begann Cassidy am Freitag (18. Oktober) ihre Instagram Story.