Freundin mit Dienstwaffe erschossen: Ex-Polizist vor Gericht: Mord oder fahrlässige Tötung?

In einem Dorf im Hochtaunuskreis wird eine Frau von ihrem Freund, einem Bundespolizisten, erschossen. Er sagt, es sei ein Unfall gewesen. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders.
Im Prozess gegen einen ehemaligen Bundespolizisten, der mit seiner Dienstwaffe seine Freundin erschossen haben soll, liegen die Strafanträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung weit auseinander. Es handle sich um einen heimtückischen Mord, die Folge sei eine lebenslange Freiheitsstrafe, sagte der Vertreter der Anklagebehörde im Frankfurter Landgericht.