Freundin Elsie Hewitt ist schwanger: Pete Davidson wird Vater: Alle wissen, dass es mein Traum war

Pete Davidson (31) wird zum ersten Mal Vater - damit geht ein lang gehegter Wunsch für den Schauspieler und Comedian in Erfüllung. Die frohe Botschaft verkündete seine Partnerin Elsie Hewitt (29) bereits am 16. Juli via Instagram. Nun äußert sich auch Davidson erstmals seit den Baby-News öffentlich zu seinem bevorstehenden Vaterglück.

"Ich habe großes Glück und bin sehr, sehr glücklich", erklärte Davidson bei der New Yorker Premiere seines neuen Films "The Home" zu "E! News". Der "Saturday Night Live"-Star freue sich darauf, sich kümmern zu können und seinem Nachwuchs die Kindheit zu geben, "die ich nicht hatte".

Lesen Sie auch

Ratschläge von Adam Sandler

Weiter verriet Davidson, dass sich auch seine Freunde sehr für ihn freuten - darunter Schauspieler Adam Sandler (58) - sie alle würden ihn unterstützen und seien überzeugt, dass Davidson ein großartiger Vater sein werde. "Alle haben sich riesig für mich gefreut, weil sie wissen, dass es mein Traum war", so der New Yorker. "Sie sagten alle: 'Du wirst großartig darin sein. Es ist das Beste, was du je in deinem Leben tun wirst.'" Adam Sandler, selbst zweifacher Vater, hätte seinem Kumpel Davidson außerdem "tolle Ratschläge" gegeben. "Es war wirklich schön, dass alle so aufgeregt waren", freut sich der werdende Vater.

Pete Davidson und Elsie Hewitt machten ihre Beziehung im März dieses Jahres öffentlich, nachdem die beiden gemeinsam in Palm Beach, Florida gesichtet wurden. Zwei Monate später zogen das Model und der Schauspieler zusammen, wie eine Quelle dem "People"-Magazin verriet. Beim "Blossom Ball" Mitte Mai in New York stand das Paar erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich.

Mitte Juli folgten die Baby-News. "Tja, jetzt weiß jeder, dass wir Sex hatten", schrieb Elsie Hewitt ganz unkonventionell zu einer Serie privater Schnappschüsse auf Instagram, die auch ein Ultraschallbild enthielt. Das Baby soll im Winter zur Welt kommen.