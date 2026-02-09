Die Theaterhaus-Tanzkompanie Gauthier Dance verzeichnet einen großen Zuwachs an Förderern. Susanne Seeger ist ein First Friend der ersten Stunde und erklärt, was sie motiviert.
Wenn Gauthier Dance 2027 zwanzigjähriges Bestehen feiert, dann ist auch Susanne Seeger ebenso lange dabei – als First Friend der ersten Stunde. Friends und First Friends heißen die Förderer der Theaterhaus-Tanzkompanie. Und Susanne Seeger war 2007, als Eric Gauthier sein Projekt startete, als langjähriger Ballettfan sofort Feuer und Flamme. „Eine wichtige Motivation war für mich die soziale Komponente von Gauthier Dance. Dass die Kompanie zum Beispiel in Schulen geht oder in Altersheimen tanzt, hat mich sofort begeistert“, sagt die Förderin.