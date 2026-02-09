Die Theaterhaus-Tanzkompanie Gauthier Dance verzeichnet einen großen Zuwachs an Förderern. Susanne Seeger ist ein First Friend der ersten Stunde und erklärt, was sie motiviert.

Wenn Gauthier Dance 2027 zwanzigjähriges Bestehen feiert, dann ist auch Susanne Seeger ebenso lange dabei – als First Friend der ersten Stunde. Friends und First Friends heißen die Förderer der Theaterhaus-Tanzkompanie. Und Susanne Seeger war 2007, als Eric Gauthier sein Projekt startete, als langjähriger Ballettfan sofort Feuer und Flamme. „Eine wichtige Motivation war für mich die soziale Komponente von Gauthier Dance. Dass die Kompanie zum Beispiel in Schulen geht oder in Altersheimen tanzt, hat mich sofort begeistert“, sagt die Förderin.

Mit 100 Euro im Monat unterstützt Susanne Seeger als First Friend diese Arbeit; als Friend ist man bereits mit mindestens zehn Euro im Monat dabei. Inzwischen hat auch die Juniorkompanie eine eigene Förderschiene und die Frage an Susanne Seeger erübrigt sich fast. Ja, klar, sie gibt auch dem Tanznachwuchs mit einem Jahresbeitrag von 60 Euro Starthilfe. „Gerade habe ich zudem eine Juniors-Mitgliedschaft verschenkt“, sagt sie und fügt an: „Gauthier Dance ist eine Erfolgsgeschichte par excellence, es ist unglaublich, was Eric Gauthier geschafft hat.“

Susanne Seeger Foto: Marta Popowska

Geschafft hat der kreative Kopf von Gauthier Dance nun auch, dass sich vor dem Hintergrund der städtischen Kürzungen im Kulturbereich sehr viele Menschen mit der Theaterhaus-Kompanie solidarisch zeigen. Die Werbung, die Eric Gauthier in den Vorstellungen im Dezember und Januar verstärkt für den Freundeskreis machte, löste jedenfalls sehr großes Interesse aus. Viele Anträge mussten allerdings auf ihre Bearbeitung warten, weil es im Theaterhaus personelle Umstrukturierungen just in diesem Bereich gab. Bis Mitte Februar, so hofft der kaufmännische Leiter Valerian Geiger, sollten die neuen Mitglieder aber in die wachsende Freundesfamilie integriert sein. Zwei First Friends, 155 Friends und 188 Junior-Freunde, also insgesamt neue 343 Förderer, hat die bislang rund tausenköpfige Unterstützergruppe dann dazugewonnen – das ist ein Plus von mehr als 30 Prozent.

Mit dabei sein können die neuen Friends auf alle Fälle bei den nächsten Angeboten, die Gauthier Dance seinen Förderern macht.

So haben Förderer ein Vorverkaufsrecht auf alle Gauthier-Dance-Premieren im Theaterhaus und erhalten mit einer Begleitperson Zugang zu den Premierenfeiern.

Eingeladen mit Begleitung sind sie ebenfalls zum jährlichen Friends-Treffen.

Ein Besuch der Generalproben, zum Beispiel von „Anthems“ im Mai und von „Luck/Unluck“ im Juni, den beiden nächsten Tanzproduktionen im Theaterhaus, gehört zudem dazu.

Auch Susanne Seeger nutzt diese Einblicke gern. Noch Exklusiveres für die First Friends, wie es Eric Gauthier zu Beginn bot, gibt es aus gutem Grund nicht mehr. „Wenn ich spende, will ich nicht zum Essen eingeladen werden, das verursacht ja nur zusätzliche Kosten“, sagt Susanne Seeger, der wichtig ist, dass ihr Förderbeitrag bei der Kunst ankommt.

Gauthier-Förderer können Kürzungen nicht kompensieren

„Der Zuspruch, den wir bekommen, ist toll“, sagt Valerian Geiger über die jüngsten Zeichen der Solidarität, um dann zu betonen: „Natürlich hilft uns das auch finanziell. Doch es muss jedem klar sein, dass wir mit 343 neuen Förderern nicht die städtische Kürzung in Höhe von einer Viertelmillion Euro kompensieren können.“

Dennoch freut sich der kaufmännische Leiter besonders über den hohen Zuwachs an jungen Mitgliedern im Theaterhausverein, der bislang meist aus Wegbegleitern aus der Gründungszeit des Hauses bestand. „Die Mitgliedschaft You&TH für Menschen bis 35 gibt es erst seit drei Jahren und steht in Wechselwirkung mit der Vermittlungsarbeit und den Outreach-Projekten an Schulen, die wir machen“, sagt Valerian Geiger. Aus seiner Sicht zeigen gerade die vielen Friends der Gauthier-Juniors, dass die Entscheidung für dieses Nachwuchsprojekt auch vor dem schwierigen finanziellen Hintergrund des Theaterhauses richtig war.

Tanzabendevon Gauthier Dance, die glücklich machen

Susanne Seeger sieht das genauso und kann ihre vor fast 20 Jahren getroffene Friends-Entscheidung jedem empfehlen. „Eric Gauthier hat sehr besondere Ideen für seine Tanzprogramme und ich gehe aus jedem dieser Abende happy nach Hause, auch wenn mir mal etwas nicht so gefällt“, sagt die Mittsechzigerin.

Theaterhaus setzt auf Freundinnen und Freunde

Freunde

Gauthier Dance hat aktuell 1436 Förderinnen und Förderer. Davon entfallen 26 auf die First Friends, die einen Mindestjahresbeitrag von 1200 Euro bezahlen, 858 auf die Friends, die mit jährlich mindestens 120 Euro dabei sind, und 512 Friends der Gauthier Juniors, die jährlich 60 Euro zahlen.

Mitglieder

Der Theaterhaus-Verein hat 482 Mitglieder, 87 davon sind unter 35 und haben You&TH-Mitgliedschaften. Der Jahresbeitrag von 180/96 Euro ermöglicht neben Mitbestimmung und Wahlrecht bis zu zehn ermäßigte Eintritte in hauseigene Veranstaltungen.