Freunde wie Familie: Boris Becker und schwangere Lilian urlauben mit Björn Borg

Ein Urlaubsfoto präsentiert vom Buchstaben B: Boris Becker (57), ein nicht zu übersehender Babybauch und dazu noch Björn Borg (69). Gemeinsam mit seiner schwangeren Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) genießt Becker gerade die Sonne am Strand von Ibiza. Statt aber gänzlich auf Erholung zu zweit zu setzen, trafen sie sich mit dem schwedischen Ex-Tennisprofi und dessen Frau Patricia (55).

In die Bildunterschrift bei Instagram packte Becker ein großes Kompliment, das zeigt, wie eng die einstigen Center-Court-Konkurrenten inzwischen miteinander sind: "Schöne Tage mit Freunden, die wie Familie sind", schrieb er zu der gemeinsamen Aufnahme.

In der Tat habe es "mittlerweile Tradition, dass wir unsere guten Freunde Patricia und Björn im Sommer auf Ibiza treffen", zitiert die "Bild" Becker. Borg sei sein großes Vorbild als junger Tennisspieler gewesen - "deswegen wollte ich auch unbedingt Wimbledon gewinnen." Gesagt, getan: Gemeinsam haben sie acht Wimbledon-Siege vorzuweisen, drei für Becker und fünf für Borg.

Beim Thema Kinder liegt Becker vorne

In Sachen Wimbledon hat Borg also die Nase vorne, beim Thema Kinder ist Becker hingegen der eindeutige Spitzenreiter: Im Dezember erwartet er seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro. Nach den drei Söhnen Noah (31), Elias (25) sowie Amadeus (15) und Tochter Anna Ermakova (25) wird es sein fünftes sein. Die Borgs haben zwei erwachsene Söhne, Robin (40) und Leo (22).

Boris Becker hatte Ende Juni im Podcast "Becker Petkovic" öffentlich mitgeteilt, dass die zuvor kursierenden Gerüchte zutreffen und er mit Lilian ein Kind erwartet: "Es ist [...] mir eine Ehre, das in unserem gemeinsamen Podcast erstmals zu bestätigen: Ja, meine Frau ist schwanger - im vierten Monat", erzählte Becker. "Es wird ein Weihnachtsgeschenk - oder so Mitte Dezember und wenn denn Gott will. Du weißt, da muss man immer ein bisschen beten und in die Kirche gehen, dass das alles bleibt."