Freunde wie Familie: Boris Becker und schwangere Lilian urlauben mit Björn Borg

Boris Becker hat einen herzlichen Schnappschuss aus dem Ibiza-Urlaub geteilt. Darauf zu sehen: Becker, Borg und Babybauch.
Ein Urlaubsfoto präsentiert vom Buchstaben B: Boris Becker (57), ein nicht zu übersehender Babybauch und dazu noch Björn Borg (69). Gemeinsam mit seiner schwangeren Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (35) genießt Becker gerade die Sonne am Strand von Ibiza. Statt aber gänzlich auf Erholung zu zweit zu setzen, trafen sie sich mit dem schwedischen Ex-Tennisprofi und dessen Frau Patricia (55).