Am Wochenende wird im Freund und Kupferstecher der letzte Tanz gefeiert. Wir haben mit Besitzer Felix Klenk gesprochen, der sich an besondere Highlights erinnert und erklärt, wieso jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um Abschied zu nehmen.









Wir sitzen vor dem Suessholz unter der Markise. Es nieselt leicht und die Sommerluft ist drückend. Vor acht Jahren eröffnete Felix Klenk gemeinsam mit Christoph Warstat das Freund und Kupferstecher am Berliner Platz. Zuvor waren sie lange selbst als Veranstalter tätig, aber es lief nicht immer so, wie sie es sich vorstellten. Feste Eintrittspreise oder vorgeschriebene Musikstile engten die zwei in ihrer Vision ein. Also musste ein eigener Laden her.