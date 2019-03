1 Model Barbara Palvin darf sich ab sofort "Victoria's Secret"-Engel nennen Foto: Denis Makarenko/Shutterstock.com

Was für eine Ehre für Model Barbara Palvin. "Victoria's Secret" beförderte sie nach nur kurzer Zeit zu einem ihrer Engel. Ihr Freund Dylan Sprouse ist ganz aus dem Häuschen.

Die Engel von "Victoria's Secret" haben Zuwachs bekommen. Ab sofort darf auch Barbara Palvin (25) den begehrten Titel tragen. Das ungarische Model, das schon im November vergangenen Jahres für die US-amerikanische Modemarke über den Laufsteg schritt, hat nun den entscheidenden Karrieresprung geschafft. "Ich hätte nie gedacht, dass das einmal passieren würde", schreibt die 25-Jährige bei Instagram. "Es hat all meine Erwartungen übertroffen."

Süße Glückwünsche

Weiter schreibt sie: "Es gab Zeiten, in denen ich mich von meinen eigenen Gedanken zurückhalten ließ." Nun habe sie es aber endlich geschafft. Einer hat wohl schon immer an sie und ihr Können geglaubt, ihr Freund Dylan Sprouse (26, "Hotel Zack & Cody"). Der Schauspieler gratulierte der 25-Jährigen via Instagram zu ihrer Fashion-Beförderung. Er postete ein gemeinsames Foto und versicherte Palvin, wie stolz er auf sie sei. Ganz nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich, schien er sich eine kleine Spitze jedoch nicht verkneifen zu können: "Auf weitere erfolgreiche Jahre und ein bisschen weniger Eiscreme", zog er seine Freundin auf.