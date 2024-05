"Freue mich so für dich"

1 Loredana strahlt im Pariser Stadion. Foto: imago images/Moritz Müller

BVB-Star Karim Adeyemi hat am Dienstagabend ganz besondere Unterstützung im Stadion in Paris genossen. Partnerin Loredana jubelte auf der Tribüne.











Link kopiert



Borussia Dortmund hat sich am Dienstagabend (7. Mai) mit einem 1:0 gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt und ist damit ins Finale der Champions League eingezogen. Der Dortmunder Fußballstar Karim Adeyemi (22) hatte im Parc-des-Princes-Stadion in Paris besondere Unterstützung auf den Zuschauerrängen: Rapperin Loredana (28) feuerte ihren Freund an.