Freudige Nachrichten: Inhaftierter Nicolas Sarkozy ist wieder Großvater geworden

Seit dieser Woche sitzt er hinter Gittern, doch jetzt kann sich Nicolas Sarkozy über Familienzuwachs freuen. Sein jüngster Sohn ist Vater geworden und macht seinen Papa zum Opa.
Freud und Leid liegen derzeit im Leben von Frankreichs ehemaligem Präsidenten Nicolas Sarkozy (70) nah beieinander. Nachdem der 70-Jährige erst vor wenigen Tagen seine Haftstrafe angetreten hat, ist er jetzt erneut Opa geworden. Natali Husić (33), die Ehefrau von Sarkozys jüngstem Sohn Louis Sarkozy (28), hat ein Kind zur Welt gebracht, das auf den Namen Sylla Nicolas Sarkozy hört.