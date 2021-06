Messerattacke in Würzburg Tote, Verletzte, couragierte Passanten und viele offene Fragen

Offenbar völlig unvermittelt sticht ein Mann mit einem Messer in Würzburg wahllos auf Passanten ein. Es gibt Tote und Verletzte. Passanten stellen sich dem Verdächtigen in den Weg. Die Tat ruft Erinnerungen an einen Anschlag vor knapp fünf Jahren in einer Bahn auf dem Weg in die Stadt wach.