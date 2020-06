Ausschreitungen in Stuttgart Sieben Beschuldigte werden dem Haftrichter vorgeführt

Nach den schweren Ausschreitungen in der Nacht zum Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt werden am Montag sieben Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt. Gegen einen 30-Jährigen wurde bereits am Sonntag ein Haftbefehl erlassen.