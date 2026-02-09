Nach seinem dritten Platz hat Hubert Fella erst einmal sieben Stunden geschlafen. Vor allem aber freut er sich, dass er im Dschungelcamp besser abgeschnitten hat als 2018 sein Ehemann Matthias Mangiapane.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben "Hot oder Schrott"-Star Hubert Fella (58) am Sonntagabend auf den dritten Platz im Dschungelcamp gewählt. Kein Problem für ihn, er hat sein persönliches Zeil erreicht: besser zu sein als Ehemann Matthias Mangiapane (42), der 2018 bereits am RTL-Lagerfeuer saß.