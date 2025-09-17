Freude meiner alten Tage: Reiner Calmund schwärmt von Adoptivtochter

Länger hielt er es offenbar nicht mehr aus: In einem gemeinsamen Interview mit seiner Frau Sylvia spricht Reiner Calmund öffentlich über seine Adoptivtochter Nicha, die er als "Freude meiner alten Tage" adelt. Da akzeptiert er sogar bereitwillig, nur noch "die Nummer zwei" zu sein.
Wenn der Ex-Fußballmanager und frische "Grill den Henssler"-Pensionär Reiner Calmund (76) über eine seiner vielen Passionen redet, ist er in aller Regel kaum zu stoppen. Bezüglich seiner Adoptivtochter Nicha hielt er sich in der Öffentlichkeit bislang aber sehr bedeckt. In einem neuen Interview mit dem Magazin "Bunte" schildert "Calli" nun nicht nur seine tiefsitzenden Gefühle für seine Tochter, die er vor rund zwölf Jahren gemeinsam mit Ehefrau Sylvia (54) adoptierte - "unsere beste Entscheidung", wie er es nennt. Im dazugehörigen Fotoshooting bei einem gemeinsamen Angelausflug zeigt er die inzwischen 15-Jährige auch stolz der Welt.