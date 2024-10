Freude beim DLRG Stuttgart: Endlich wird das alte Bootshaus abgerissen

8 Seit ein paar Tagen sind die Bagger im Einsatz und reißen das alte DLRG-Rettungszentrum ab. Foto: Peter Widmaier

Was lange ersehnt war, ist nun Wirklichkeit. Die DLRG in Stuttgart kann ihr Gebäude erneuern, das vor acht Jahren überschwemmt worden war und deshalb nicht mehr genutzt werden konnte.











Link kopiert



„Die Teilbaufreigabe für den Abriss kam letzte Woche Freitag“, sagt Antonio Cipriano, der Vorsitzende des Bezirks Stuttgart der DLRG Württemberg. Er freut sich, dass es endlich losgeht und die Bagger am Werke sind. Zuletzt hatte noch ein Fledermausgutachten gefehlt und für etwas Verzögerung gesorgt. „Denn es musste sicher gestellt sein, dass sich in dem alten Gebäude keine Fledermäuse aufhalten“, berichtet Cipriano. Die Tore wurden bereits demontiert. Und erste Abrissarbeiten sind im Gange. Der obere Teil des Gebäudes sei nun schon komplett weg. Jetzt geht es in den nächsten Tagen an das Betongehäuse im Erdgeschoss.