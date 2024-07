Freude am Nichtstun: Zum Geburtstag: Jennifer Aniston witzelt über Matt LeBlancs Hobby

Jennifer Aniston (55) hat Matt LeBlanc zu seinem 57. Geburtstag viel Spaß beim Nichtstun gewünscht. In einer Instagram-Story teilte sie am Donnerstag (25. Juli) ein Interview ihres "Friends"-Kollegen, in dem er offenbarte, dies sei seine Lieblingsaktivität. "Ich hoffe, du machst heute so viel Nichts", schrieb die Schauspielerin. "Liebe dich", ergänzte sie den Geburtstagsgruß.

"Ich sollte ein Profi im Nichtstun sein"

Den Interview-Clip postete Aniston Anfang März auf ihrem Instagram-Account. "Meine absolute Lieblingsbeschäftigung auf der ganzen Welt ist das Nichtstun", verriet LeBlanc in dem Ausschnitt und erntete dafür einige Lacher. "Ich bin super darin, ich sollte ein Profi im Nichtstun sein", ergänzte der Schauspieler grinsend. "Same", pflichtete Aniston LeBlanc in ihrem Beitrag bei.

Lesen Sie auch

Die beiden "Friends"-Darsteller wurden durch die beliebte Sitcom berühmt. In der TV-Show verkörperten sie die Figuren Rachel Green und Joey Tribbiani. Der US-amerikanische Sender NBC strahlte die zehn Staffeln der Fernsehserie von 1994 bis 2004 aus. 17 Jahre später, im Mai 2021, feierte das Special "Friends: The Reunion" auf dem Streamingdienst HBO Max in den USA seine Premiere.

Die Serie und ihre Darsteller wurden mit zahlreichen Awards ausgezeichnet. "Friends" erhielt mehr als 60 Nominierungen bei den Emmy Awards. Sechs der Preise gingen an die Show, darunter unter anderem eine Auszeichnung als "Beste Comedy-Serie". LeBlanc wurde von 2002 bis 2004 für die Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie" nominiert. Im Jahr 2002 erhielt Aniston die Auszeichnung für die "Beste Hauptdarstellerin in einer Comedy-Serie".