French Open: Tennisstar Jannik Sinner in Paris weiter unangefochten

1 Jannik Sinner hat sein Viertelfinale gegen den Kasachen Alexander Bublik klar gewonnen. Foto: JULIEN DE ROSA/AFP/JULIEN DE ROSA

Die Nummer eins der Welt spielt so, wie eine Nummer eins der Welt spielen muss. Unangefochten steht Jannik Sinner im Halbfinale. Geht es jetzt gegen Alexander Zverev?











Link kopiert



Jannik Sinner marschiert weiter mühelos durch die French Open. Der Weltranglisten-Erste gewann in Paris sein Viertelfinale gegen den Kasachen Alexander Bublik klar mit 6:1, 7:5, 6:0 und ist beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison in diesem Jahr immer noch ohne Satzverlust. Gegen Bublik verwandelte Sinner nach nur 1:49 Stunden seinen ersten Matchball. Jetzt könnte es am Freitag zu einem Duell mit Alexander Zverev kommen, der heute am Abend in seinem Viertelfinale noch auf Novak Djokovic trifft.