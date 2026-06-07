French Open: Tennis-Wunderkind Andrejewa besiegt ihre Dämonen

An Talent mangelte es Mirra Andrejewa nie, dafür aber etwas an Geduld und einem stabilen Nervenkostüm. Beim Finalsieg der French Open gegen Qualifikantin Maja Chwalinska sind genau das ihre Stärke.
Paris - Schon lange vor ihrer Premiere in Paris war Mirra Andrejewa ein Grand-Slam-Champion - wenn auch nur in ihrem Kopf. "Ich habe schon oft Visualisierungen gemacht", verriet der russische Tennis-Teenager. In Gedanken und Träumen sei sie das Wie, Wann und Wo immer wieder durchgegangen, aber: "Das Gefühl in der Realität ist natürlich viel besser als in meinen Träumen."