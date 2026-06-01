Für Adolfo Daniel Vallejo lässt sich nach seiner Niederlage bei den French Open zu einer abfälligen Bemerkung zur Schiedsrichterin verleiten. Das kommt ihm nun teuer zu stehen.
Die abfällige Aussage über Schiedsrichterin Ana Carvalho bei den French Open kostet Tennisprofi Adolfo Daniel Vallejo die Hälfte seines Preisgeldes. Turnierdirektorin Amélie Mauresmo sagte bei einer Presserunde, der Paraguayer müsse 65.000 Euro zahlen. Zuvor hatte das Grand-Slam-Turnier in Paris in diesem Zusammenhang „jegliche sexistische Äußerung“ aufs Schärfste verurteilt und „eine empfindliche Geldstrafe“ angekündigt.