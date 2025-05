French Open: Nach Glanzleistung im Achetlfinale: Zverev setzt Zeichen

1 Alexander Zverev steht bei den French Open im Achtelfinale. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Der Hamburger lässt bei den French Open dem Italiener Flavio Cobolli keine Chancen und steht zum achten Mal in Folge unter den letzten 16.











Alexander Zverev hat bei den French Open auch seine bislang schwerste Aufgabe gelöst und ist zum achten Mal in Folge ins Achtelfinale von Roland Garros eingezogen. Der 28-Jährige setzte sich in seinem Drittrundenmatch am Samstag in Paris gegen den italienischen Hamburg-Sieger Flavio Cobolli 6:2, 7:6 (7:4), 6:1 durch und machte damit den nächsten Schritt in Richtung des ersehnten ersten Grand-Slam-Titels.