Alexander Zverev hat zum sechsten Mal in Serie das Viertelfinale der French Open erreicht. Gegen Lucky Loser Jesper de Jong schüttelt er seinen schwachen Start ab.
Nur noch drei Siege bis zur Erfüllung des großen Traums: Alexander Zverev kommt seinem ersten Grand-Slam-Triumph immer näher. Der Hamburger setzte sich am Sonntag nach durchwachsenem Start letztlich souverän mit 7:6 (7:3), 6:4, 6:1 gegen den niederländischen Nachrücker und Geburtstagskind Jesper de Jong durch und zog zum sechsten Mal in Serie ins Viertelfinale der French Open ein.