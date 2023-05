1 Kein Handschlag zwischen Marta Kostyuk (li.) und Aryna Sabalenka Foto: dpa/Frank Molter

Ein Zuschauereklat überschattet den French-Open-Auftakt. Marta Kostyuk verweigert bewusst den Handschlag.









Vor zwei Monaten tat der oberste Sportfunktionär so, als sei in der Welt des Tenniszirkus alles irgendwie in Ordnung. Thomas Bach, der IOC-Boss aus Tauberbischofsheim, hielt damals wieder einmal ein Plädoyer für die Teilnahme russischer und belarussischer Akteure an den Olympischen Spielen 2024 in Paris – und landete bei einem Damenturnier im texanischen Austin. Dort hätten sich doch auch eine ukrainische und eine russische Spielerin friedlich gegenübergestanden, Marta Kostyuk und Warwara Gratschowa. Und so solle es dann auch bei den Medaillenwettbewerben in Frankreichs Hauptstadt sein, im Sommer nächsten Jahres, so Bach.