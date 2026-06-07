Alexander Zverev hält dem Titeldruck bei den French Open stand und legt sein Final-Trauma ab. Diesmal scheitert der Tennisprofi kurz vor dem Ziel nicht - sondern tritt in Boris Beckers Fußstapfen.
Paris - Als Alexander Zverev das Objekt der Begierde endlich überreicht bekam, küsste er den Coupe des Mousquetaires, streichelte ihn zärtlich und hielt ihn wie ein Baby in seinen Armen. "Jetzt ist es endlich ein Happy End", sagte der deutsche Tennisstar bei der Siegerehrung der French Open auf dem Court Philippe Chatrier und ergänzte in Richtung seiner Box: "Wir waren eine Zeit lang auch Verlierer in den entscheidenden Momenten, aber am Ende des Tages sind wir jetzt Grand-Slam-Champions - und das ist das, was zählt."