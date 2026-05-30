Kein Handschlag, schwere Vorwürfe, viele Ausflüchte: Beim Tennismatch der Ukrainerin Olijnykowa gegen die Russin Schnaider ging es nicht nur um Sport.
Paris - Das Tennis-Duell bei den French Open zwischen der Russin Diana Schnaider und der Ukrainerin Oleksandra Olijnykowa ging weit über den Sport hinaus. Das zeigte sich auch in den Pressekonferenzen nach Schnaiders 7:5, 6:1-Sieg in der dritten Runde, der kaum eine Rolle spielte. Olijnykowa gab ein emotionales Statement ab und erneuerte ihre Vorwürfe gegen Schnaider, die Russin wich Nachfragen dazu und zum Krieg aus.