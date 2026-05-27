French Open im Tennis: Siegemund hat ein Problem mit Osakas Modenschau

Naomi Osaka macht aus ihrer Kleiderwahl fürs Einlaufen und Spiel eine große Show. Das interessiert viele - ihre deutsche Gegnerin findet es dagegen «wurscht». Aber eine Sache stört Laura Siegemund.
Paris - Die deutsche Tennisspielerin Laura Siegemund hat mit unverhohlener Kritik auf den Mode-Auftritt ihrer Gegnerin Naomi Osaka bei den French Open reagiert. Es werde bei den Grand-Slam-Turnieren mittlerweile auf jede Sekunde geachtet, "und sie kann sich noch anderthalb Minuten umziehen, da habe ich dann ein Problem damit", sagte die 38-Jährige nach dem 3:6, 6:7 (3:7) bei Eurosport.