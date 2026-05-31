Nach dem Aus für viele Favoriten stehen die Siegchancen von Alexander Zverev bei den French Open so gut wie nie zuvor. Aber kommt der Tennisprofi mit dem Druck klar? Im Achtelfinale ist das der Fall.
Paris - Alexander Zverev reckte seinen Schläger Richtung Himmel und lächelte zufrieden. Der deutsche Tennisstar hat dem großen Titeldruck bei den French Open im Achtelfinale standgehalten und ist nur noch drei Siege vom ersten Grand-Slam-Triumph entfernt. Der 29-Jährige gewann nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen Geburtstagskind Jesper de Jong aus den Niederlanden mit 7:6 (7:3), 6:4, 6:1.