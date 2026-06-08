Befreit vom großen Titeldruck hofft Alexander Zverev auf einen Schub bei künftigen Top-Duellen mit den Top-Stars. Zur Pressekonferenz erscheint der French-Open-Sieger «etwas angetrunken».
Paris - Sein emotionaler Premieren-Titel auf der Grand-Slam-Bühne hat bei Alexander Zverev große Lust auf mehr gemacht. "Ich hoffe, dass auch mental bei mir irgendwas aufgeplatzt ist. Das ist schon etwas Besonderes, hier mit so einem Pokal zu sitzen", sagte der deutsche Tennisstar nach seinem French-Open-Triumph bei der Pressekonferenz: "Natürlich möchte ich noch ein paar davon gewinnen."