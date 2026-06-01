1 Flavio Cobolli zeigt in Paris starke Leistungen. Foto: Christophe Ena/AP/dpa

Italien hat mehr Top-Tennisspieler als nur Jannik Sinner. Das beweist aktuell auch Flavio Cobolli bei den French Open - auch wenn er am Ende mit den Nerven zu kämpfen hatte.











Link kopiert



Paris - Nach dem dramatischen Aus von Topfavorit Jannik Sinner hält Flavio Cobolli die Hoffnungen der Italiener auf einen Tennis-Triumph bei den French Open am Leben. Der 24-Jährige setzte sich gegen den US-Amerikaner Zachary Svajda mit 6:2, 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5) durch und erreichte das Viertelfinale. Am Ende hatte er aber mit den Nerven zu kämpfen.