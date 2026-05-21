Wer soll Dominator Jannik Sinner bei den French Open stoppen? Alexander Zverev werden trotz einer Horror-Bilanz noch die besten Chancen dafür eingeräumt. Vielleicht helfen Ratschläge vom Altmeister.
Paris - Lässig ans Netz gelehnt und mit einem weißen Handtuch um die Schultern lauscht Alexander Zverev nach einem intensiven Training mit Novak Djokovic den Worten des serbischen Tennisstars. Fast wie hypnotisiert folgt er den gestenreichen Ausführungen, schließlich kann der Rekordspieler ihm zwei Dinge bestens erklären: wie man ein Grand-Slam-Turnier gewinnt und wie man Dominator Jannik Sinner schlägt.