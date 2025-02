French Connection mit Gene Hackman hier streamen

Der preisgekrönte Thriller "French Connection – Brennpunkt Brooklyn" aus dem Jahr 1971 gilt als Meilenstein des Kriminalfilms. Unter der Regie von William Friedkin erzählt der Film die packende Geschichte der New Yorker Drogenfahnder Jimmy "Popeye" Doyle (Gene Hackman) und Buddy "Cloudy" Russo (Roy Scheider), die einem internationalen Heroin-Schmugglerring auf die Spur kommen. Der Film wurde mit fünf Oscars ausgezeichnet, darunter Bester Film, Beste Regie und Bester Hauptdarsteller.

Für alle, die diesen Klassiker erleben möchten, gibt es mehrere Streaming-Optionen:

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit und Preise je nach Plattform variieren können und es empfehlenswert ist, die aktuellen Konditionen direkt beim jeweiligen Anbieter zu prüfen.

Die wahre Geschichte hinter French Connection

French Connection – Brennpunkt Brooklyn basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt die Geschichte eines spektakulären Heroinschmuggels von Frankreich in die USA. Der Film stützt sich auf das Buch The French Connection: A True Account of Cops, Narcotics, and International Conspiracy von Robin Moore, das die realen Ermittlungen der New Yorker Drogenfahnder Eddie Egan und Sonny Grosso schildert.

In den 1960er-Jahren war der französische Hafen von Marseille das Zentrum eines internationalen Heroinschmuggels. Hochreines Heroin wurde dort hergestellt und über verschiedene Wege – oft versteckt in Autos oder anderen unauffälligen Gegenständen – in die USA geschleust. Einer der Hauptakteure dieses Netzwerks war Jean Jehan, eine Figur, die im Film durch den französischen Drogenboss Alain Charnier (gespielt von Fernando Rey) inspiriert wurde.