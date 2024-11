Kaley Cuoco hatte ein unangenehmes Erlebnis in einem Hotel. Die Schauspielerin föhnte unbekleidet ihre Haare, als sie einen fremden Mann in ihrem Hotelzimmer sah.

Kaley Cuoco (38) ist in ihrem Hotelzimmer von einem ungebetenen Gast überrascht worden. Wie die Schauspielerin in der Talkshow "Late Night with Seth Meyers" verriet, habe sie sich "splitterfasernackt" ihre Haare geföhnt, als plötzlich ein Mann hinter ihr im Raum stand.

Ein Hotelmitarbeiter sah Cuoco im Bad

"Vor zwei Stunden ist mir etwas sehr Merkwürdiges passiert", fing der "The Big Bang Theory"-Star an und ergänzte: "Das ist verrückt." Die Schauspielerin sei im Bad gewesen und habe ihre Haare dramatisch "wie in einem Werbespot" geföhnt. "Splitterfasernackt in meinem Bad, in meiner Dusche, in meinem Hotelzimmer", erzählte Cuoco. Als sie aufschaute, habe sie im Spiegel einen Mann entdeckt.

Auf die Nachfrage von Moderator Seth Meyers (50) erklärte Cuoco, es sei ein Hotelangestellter gewesen. "Er wusste nicht, ob ich ihn gesehen hatte", sagte sie und beschrieb, er sei mit kleinen Schritten zurückgewichen. "Es ist fast so, als würde man einen Bären sehen und sich nicht bewegen wollen." Nachdem sie ihn schließlich ansprach, habe er sich mehrmals entschuldigt und sei aus dem Raum gerannt. Die Schauspielerin habe er geschockt und mit laufendem Föhn zurückgelassen.

"Es hat sich wie in einem Film angefühlt"

"Was war das?", fragte sie entsetzt und sagte, sie "hoffe", dass es sich wirklich um einen Hotelmitarbeiter gehandelt habe. "Es hat sich nicht real angefühlt. Es hat sich wie in einem Film angefühlt", beschrieb sie die Situation. Meyers brachte an, wie "furchtbar" es wäre, hätte er das Erlebnis inszeniert. "Wir haben dein Vorab-Interview gelesen und waren der Meinung: Es ist ein bisschen flach. Kaley ist immer so gut, wenn sie auftritt. Wisst ihr was, geben wir ihr eine Geschichte", scherzte der Moderator.

Cuoco wurde durch ihre Figur Penny in der beliebten Sitcom "The Big Bang Theory" bekannt. Nachdem die Serie 2019 endete, war sie in weiteren Film- und TV-Produktionen zu sehen.