Fremdenfeindlichkeit in Rumänien: Immigrantenhass im Emigrationsland

Millionen von Rumänen suchten ihr Arbeitsglück in der Fremde. Inzwischen ist das Land Ziel von Einwanderern – und wird von Fremdenhass geplagt.
Die Attacke kam unvermittelt. Gegen 22.30 Uhr wartete am vergangenen Dienstag ein Fahrradkurier aus Bangladesch vor einer roten Ampel in Rumäniens Hauptstadt Bukarest, als ihm ein 20-Jähriger mit der Faust ins Gesicht schlug. „Warum? Was ist das Problem?“, fragte der Mann mit dem Fahrradhelm auf einer verwackelten Filmaufnahme entgeistert. „Geh zurück in Dein Land!“, so die Antwort des Angreifers: „Du bist ein Eindringling!“