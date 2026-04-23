Bei der Premiere ihres neuen Action-Thrillers "Apex" überraschte Charlize Theron mit einem gewagten Look: Unter dem schwarzen Dior-Blazer trug sie nichts.

Die Oscarpreisträgerin Charlize Theron (50) zog am Mittwoch in New York City alle Blicke auf sich. Bei der Premiere ihres neuen Action-Thrillers "Apex", der am 24. April auf Netflix erscheint, präsentierte die Hauptdarstellerin auf dem roten Teppich des Paris Theaters einen schwarzen Anzug, der tief blicken ließ. Unter ihrem Blazer trug die Schauspielerin offenbar nichts. Einzig ein weißer Faltenkragen mit Schlaufe zierte ihren Hals.

Das Ensemble stammt aus der Dior-Kollektion 2026. Bereits seit über 20 Jahren ist Theron offizielle Markenbotschafterin des französischen Unternehmens. Sie rundete ihren Look mit Schmuck von Dior und einem kräftigen roten Lippenstift ab.

Für den Film hat Charlize Theron hart trainiert

Neben Charlize Theron war auch Regisseur Baltasar Kormákur (60) anwesend sowie weitere Darsteller des Films. Charlize Theron spielt in "Apex" eine erfahrene Bergsteigerin, die in der australischen Wildnis ihre Grenzen austestet. Dabei gerät sie in einen Konflikt mit einem Psychopathen (gespielt von Taron Egerton, 36), der mit ihr eine tödliche Verfolgungsjagd spielt.

Auf dem roten Teppich sagte Charlize Theron zu "People", dass sie von der "Beharrlichkeit und dem Durchhaltevermögen" ihrer Figur in "Apex" inspiriert worden sei. "Sie ist widerstandsfähig", sagt sie über ihre Rolle als Sasha. "Sie ist eine wahre Überlebenskünstlerin. Ich finde, sie ist zäh, und ich mag zähe Menschen."

Im Vorfeld der Premiere sprach Theron mit dem Magazin darüber, wie sie Extremsport und Kampfkunst für den Actionthriller miteinander verband. "Ich war so gut wie jeden Tag klettern", so die 50-Jährige. "Ich habe einfach versucht, so stark wie möglich zu werden, denn ich besteige ja alle Berge, die im Film vorkommen. Ich besteige sie alle - und zwar barfuß, mit meinen eigenen, wunden Füßen."