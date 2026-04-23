Bei der Premiere ihres neuen Action-Thrillers "Apex" überraschte Charlize Theron mit einem gewagten Look: Unter dem schwarzen Dior-Blazer trug sie nichts.
Die Oscarpreisträgerin Charlize Theron (50) zog am Mittwoch in New York City alle Blicke auf sich. Bei der Premiere ihres neuen Action-Thrillers "Apex", der am 24. April auf Netflix erscheint, präsentierte die Hauptdarstellerin auf dem roten Teppich des Paris Theaters einen schwarzen Anzug, der tief blicken ließ. Unter ihrem Blazer trug die Schauspielerin offenbar nichts. Einzig ein weißer Faltenkragen mit Schlaufe zierte ihren Hals.