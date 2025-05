Freizeitunfall: Gleitschirmflieger prallt in Tirol gegen Bergstation

1 Laut Polizei war der Gleitschirmflieger zu tief unterwegs. (Symbolbild) Foto: Matthias Röder/dpa

Der Mann war auf einem Freizeitausflug, hatte mit seinem Gleitschirm aber nicht genügend Höhe und schaffte es nicht über das Dach der Bergstation hinweg. Mit schlimmen Folgen.











Salzburg - Ein Gleitschirmflieger ist in Österreich gegen die Bergstation einer Seilbahn geprallt und schwer verletzt worden. Der Schirm des 32 Jahre alten Amerikaners sei am Dach der Vogelhorn-Neunerköpfle-Bergstation in Tannheim in Tirol hängengeblieben, berichtete die Polizei. Das Gebiet liegt rund 14 Kilometer Luftlinie östlich von Bad Hindelang im Oberallgäu. Der Mann sei nicht hoch genug geflogen.