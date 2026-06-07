Freizeittipp Kreis Böblingen: Was wir beim Erdbeerpflücken völlig unterschätzt haben

Rote Früchte und jede Menge Sommergefühle: ein Besuch auf dem Erdbeerfeld in Schönaich zeigt, warum das Selbstpflücken so beliebt ist – und worauf Familien vorbereitet sein sollten.
„Da ist eine! Da, unter dem Blatt!“ Aufgeregt kniet meine Tochter zwischen den Erdbeerreihen und zeigt auf einen roten Fleck im dichten Grün. Gerade noch schien die Pflanze keine einzige reife Frucht zu tragen, jetzt kommt eine makellose Erdbeere zum Vorschein. Vorsichtig pflückt sie die Frucht und legt sie in die Schale. Was von außen wie ein Paradies aussieht, entpuppt sich an diesem Nachmittag auf dem Erdbeerfeld in Schönaich als echte Schatzsuche.