Freizeittipp Kreis Böblingen: Was wir beim Erdbeerpflücken völlig unterschätzt haben

Rote Früchte und jede Menge Sommergefühle: ein Besuch auf dem Erdbeerfeld in Schönaich zeigt, warum das Selbstpflücken so beliebt ist – und worauf Familien vorbereitet sein sollten.

„Da ist eine! Da, unter dem Blatt!“ Aufgeregt kniet meine Tochter zwischen den Erdbeerreihen und zeigt auf einen roten Fleck im dichten Grün. Gerade noch schien die Pflanze keine einzige reife Frucht zu tragen, jetzt kommt eine makellose Erdbeere zum Vorschein. Vorsichtig pflückt sie die Frucht und legt sie in die Schale. Was von außen wie ein Paradies aussieht, entpuppt sich an diesem Nachmittag auf dem Erdbeerfeld in Schönaich als echte Schatzsuche.

Schon bei der Ankunft macht das Feld Eindruck. Direkt vor den Reihen können Besucher parken. Von dort aus erstrecken sich die Erdbeerpflanzen scheinbar endlos in die Ferne. Bevor es losgeht, werden die mitgebrachten Schalen gewogen. Die Mitarbeiterin wirft einen Blick auf unsere Behälter und meint schmunzelnd: „Wenn Sie die voll bekommen, dann sind sie gut dabei.“ Zu diesem Zeitpunkt ahnen wir noch nicht, wie viel Arbeit in jedem einzelnen Kilo Erdbeeren steckt.

Familienidylle auf dem Erdbeerfeld: Naschen erlaubt!

Eine nummerierte Reihe wird uns zugeteilt. Kleine Holzschilder markieren die Abschnitte. Trotz des guten Besuchs wirkt alles entspannt. Vor allem Familien mit Kindern sind an diesem Nachmittag unterwegs. Die Menschen verteilen sich über das weitläufige Gelände. Die Erdbeeren liegen auf einer Schicht aus Heu, die Wege sind ebenfalls mit Heu ausgelegt. Das hält die Früchte sauber und trocken. Und was für Früchte das sind: makellos, groß und leuchtend rot. Zum Anbeißen. Das findet auch meine Tochter Emilia und langt ordentlich zu. Naschen ist hier nämlich erlaubt!

Angeknabberte oder beschädigte Exemplare finden wir kaum. Die Qualität beeindruckt. Nur eines machen die Erdbeeren nicht: sich auf den ersten Blick finden lassen. Denn die roten Früchte verstecken sich unter dichten grünen Blättern. Immer wieder müssen wir die Blätter vorsichtig zur Seite schieben und genauer hinschauen. Oft blitzt direkt am Boden im Heu ein sattes Rot hervor. Hat man eine besonders schöne Beere entdeckt, beginnt die nächste Herausforderung. Denn nicht immer kommt man von der Stelle aus an sie heran. Also geht es um die Reihe herum, auf die andere Seite der Pflanze, wieder in die Hocke, wieder suchen.

Rot, reif und gut versteckt: die Erdbeeren Foto: Veronika Andreas

Nach einer Viertelstunde beginne ich zu ahnen, wie unvorbereitet ich eigentlich auf dieses Abenteuer gegangen bin. Kein Getränk dabei. Keine Kopfbedeckung. Keine Sonnencreme. Nur Bargeld für die Kasse, die Behälter und jede Menge Motivation. Die Sonne brennt inzwischen kräftig vom Himmel, in der Ferne türmen sich Gewitterwolken. Emilia hat rote Wangen bekommen. „Mir ist so heiß“, sagt sie. Trotzdem bleibt ihre Begeisterung ungebrochen. Immer wieder entdeckt sie neue Früchte und präsentiert stolz ihre Ausbeute.

Wettbewerb um die größte Erdbeere: Familien im Sammelfieber

Während wir suchen, pflücken und schwitzen, entstehen ringsum kleine Familiengeschichten. Aus einer Nachbarreihe ist zu hören, wie die Mutter einen Wettbewerb ausruft: Wer die größte Erdbeere findet, bekommt später ein Eis. Immer wieder werden besonders große Exemplare stolz in die Höhe gehalten und miteinander verglichen.

Mit jeder Minute wird deutlicher: Erdbeerpflücken ist deutlich anstrengender, als es auf den ersten Blick aussieht. Das ständige Bücken geht in den Rücken und in die Beine, die Hitze fordert ihren Tribut. Die süßen Früchte müssen verdient werden.

Nach gut einer Stunde machen wir uns auf den Rückweg zur Waage. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: dreieinhalb Kilogramm Erdbeeren haben wir gesammelt. Der Kilopreis liegt aktuell bei knapp sechs Euro. Offiziell gilt eine Mindestpflückmenge von etwa einem Kilo pro Person. Die Mitarbeiterin an der Kasse sieht das allerdings entspannt. So streng nehme man diese Vorgabe nicht, sagt sie freundlich. Ich bezahle mit Bargeld, ein Kartengerät gibt es nicht.

Erdbeersaison bis Ende Juni: Selbstpflückfelder in der Region

Wer selbst noch Erdbeeren pflücken möchte, hat voraussichtlich noch bis Ende Juni die Gelegenheit dazu. Vorausgesetzt, das Wetter und die Natur spielen mit und größere Unwetter bleiben aus. Jürgen Weippert und seine Frau Cornelia betreiben neben dem Erdbeerfeld in Schönaich noch drei weitere Selbstpflückanlagen im Landkreis – nämlich in Herrenberg, Holzgerlingen und Gäufelden-Öschelbronn - und kommen insgesamt auf derzeit acht Standorte in der Region, an denen man die süßen Früchtchen selbst pflücken kann. Daneben gibt es noch einige Erdbeerfelder anderer Anbieter wie beispielsweise Kempf in Ehningen und Gölz in Jettingen. Eine Besonderheit wartet zudem bei den Weipperts in Gäufelden-Öschelbronn: Dort gibt es auch eine Heidelbeerplantage zum Selbstpflücken. Der Beginn der Heidelbeerernte wird voraussichtlich Ende Juni erwartet.

Als wir schließlich die vollen Eimer ins Auto laden, sind wir erschöpft, verschwitzt und ziemlich zufrieden. Dreieinhalb Kilogramm Erdbeeren erscheinen plötzlich gar nicht mehr selbstverständlich. Hinter jeder Frucht stecken Sucharbeit, einige Schweißtropfen und viele gebückte Minuten zwischen den Reihen. Und vielleicht schmecken die Erdbeeren gerade deshalb am Ende ein bisschen besser als alle anderen.

Was wir auf dem Erdbeerfeld gelernt haben

Fazit

Drei Kilogramm Erdbeeren sammeln sich nicht von alleine. Die schönsten Früchte liegen selten offen sichtbar. Kinder haben oft die besseren Erdbeer-Augen. Wasser und ein Sonnenhut sind keine schlechte Idee.

Anbau

Im Kreis Böblingen gibt es einige Beerenbauern. Das Landratsamt fasst die Direktvermarkter auf einer Homepage unter www.bauernbieten.de zusammen.