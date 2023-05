5 Die originalgetreu rekonstruierten Tiere werden zum Teil in sogenannten Dioramen präsentiert. Foto: Kulturtime Produktion/Guliano Reinhard

Die Ausstellung „Dinosaurier – Im Reich der Urzeit" kommt nach Stuttgart-Vaihingen. Der Veranstalter verspricht einige Höhepunkte.









Die Dinos kommen nach Stuttgart-Vaihingen. Von Fronleichnam an, 8. Juni, sind auf der Festwiese an der Krehlstraße mehr als 50 nachgebaute Exemplare der urzeitlichen Riesenechsen zu sehen. Die bis zu acht Meter hohen und 28 Meter langen, originalgetreu rekonstruierten Tiere werden zum Teil in sogenannten Dioramen präsentiert, das heißt in einer ihrem ursprünglichen Biotop nachempfundenen Kulisse. Einige Modelle können sich sogar bewegen und Geräusche machen. Der Veranstalter spricht von „Europas spektakulärster mobilen Dinosaurier-Erlebnis-Ausstellung“.