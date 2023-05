1 Bald soll es eigentlich wieder so weit sein: Hände hoch auf der Holzachterbahn Mammut in Tripsdrill Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Im Europa-Park, in Tripsdrill und anderswo laufen die Saisonvorbereitungen auf Hochtouren. Doch können die Parks in Zeiten der Virusbekämpfung überhaupt öffnen? Da sind sich selbst die Betreiber nicht so sicher.









Cleebronn/Rust - Die Arbeiten an den beiden neuen Achterbahnen in Tripsdrill laufen auf Hochtouren. Noch sieht es nicht danach aus, dass sie zum Saisonstart in drei Wochen bereits in Betrieb gehen. „Das haben wir auch nie gesagt“, meinte der Sprecher des Vergnügungsparks bei Cleebronn (Kreis Heilbronn), Birger Meierjohann. Allerdings steht hinter dem Datum des Saisonbeginns ohnehin mittlerweile ein dickes Fragezeichen. Die Coronakrise könnte die Pläne aller Erlebnisparks im Land kräftig durchkreuzen.